Зеленский рассказал о попытках обсудить с Путиным вопрос Крыма

20 Май 2020 2020-05-20T15:12:31+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих попытках обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос Крыма. По словам главы незалежной российский лидер не стал обсуждать эту тему.

Зеленский сообщил, что данный вопрос он поднимался в ходе «нормандского саммита» с лидерами Германии и Франции.

«Крыма в информационном пространстве страны, может быть, и мало. Но его точно не мало в государстве Украина. Я непосредственно обговариваю ситуацию по Крыму, обговариваю со всеми, с кем встречаюсь (…) честно говоря, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос», - заявил украинский лидер.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после проведенного референдума, на котором за воссоединение проголосовали 95% жителей полуострова, а также Севастополя

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Устраивая брифинг в парке Мариинского дворца организаторы явно не посмотрели прогноз погоды. Перед пресс-конференцией пошел дождь, замочив стулья, расставленные для журналистов на расстоянии полутора метров друг от друга. Перед началом всем журналистам выдали маски, перчатки и антисептики. Появившийся Владимир Зеленский напомнил, что прошлый его брифинг длился 14 часов. И выразил надежду, что в этот раз управится быстрее (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU