2020-05-20T15:23:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин предупредил о росте смертность среди больных коронавирусом в мае

Градоначальник также сообщил, что столичная система здравоохранения испытывает на себе серьёзную нагрузку из-за накапливающегося объёма заражённых
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр столицы Сергей СобянинМэр столицы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве смертность среди больных коронавирусной инфекцией в мае ожидается выше, чем месяцем ранее. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на совещании координационного совета по борьбе с COVID-19

Градоначальник указал на серьёзную нагрузку из-за накапливающегося объёма больных коронавирусной инфекцией в стационарах и реанимациях, что является фактором, который генерирует высокий уровень смертности в городе.

«В мае летальных случаев зафиксировано больше, чем в апреле. Мы волну апрельскую и начала мая видим сегодня уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Это естественный процесс», - сообщил московский мэр.

При этом Собянин отметил, что врачи борются за жизнь каждого больного, а те, кто переносят болезнь в тяжелой форме могут провести в реанимациях и стационарах по две или три недели.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о снижении темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусом. По ее словам, существенное снижение демонстрирует Москва. Также она сообщила, что Летальность от коронавируса в стране составляет 0,95%, что значительно ниже, чем по миру в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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