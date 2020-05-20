России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии
В результате пандемии коронавируса в течение следующих нескольких лет Россия столкнётся с ускорением оттока населения в экономически более развитые области. К такому выводу пришли эксперты Международного рейтингового агентства Moody's
«В результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет», - сообщает агентство, указывая на то, что россияне будут ехать 13 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.
С наиболее значительным оттоком населения, по мнению эксперта столкнутся области с относительно низкими доходами, с высокой занятостью в сфере услуг и слаборазвитой инфраструктурой, а также близкие к крупным экономическим центрам. Сред них Республики Чувашия и Башкортостан, Самарская, Нижегородская и Омская области.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о регионах России, в которой выросли долги по зарплате. В лидерах за последний месяц Хабаровский край
ИСТОЧНИК KP.RU