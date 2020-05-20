2020-05-20T15:45:26+03:00
Экономика

России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии

По мнению экспертов, жители будут переезжать в экономически развитые центры страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемииРоссии предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемииФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В результате пандемии коронавируса в течение следующих нескольких лет Россия столкнётся с ускорением оттока населения в экономически более развитые области. К такому выводу пришли эксперты Международного рейтингового агентства Moody's

«В результате пандемии коронавируса и падение цен на нефть приведет к ускорению миграционных потоков из ряда менее экономически развитых регионов в течение следующих нескольких лет», - сообщает агентство, указывая на то, что россияне будут ехать 13 регионов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

С наиболее значительным оттоком населения, по мнению эксперта столкнутся области с относительно низкими доходами, с высокой занятостью в сфере услуг и слаборазвитой инфраструктурой, а также близкие к крупным экономическим центрам. Сред них Республики Чувашия и Башкортостан, Самарская, Нижегородская и Омская области.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о регионах России, в которой выросли долги по зарплате. В лидерах за последний месяц Хабаровский край

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Обещал много, но слова разошлись с делами»: МИД РФ подвел итоги года Зеленского у власти
Почти треть умирающих от коронавируса пациентов, страдают диабетом
России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии
Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции
Собянин предупредил о росте смертность среди больных коронавирусом в мае
Поклонники Дженнифер Лопес нашли на фото шпионящего за ней мужчину
Доктор Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через фрукты
Зеленский рассказал о попытках обсудить с Путиным вопрос Крыма
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится заболевание коронавирусом
Американский истребитель пятого поколения разбился на авиабазе во Флориде
Путин: в этом году хорошие виды на урожай России
«Вы видели этого человека?»: в Британии потеряли Бориса Джонсона
Генсек ООН попросил международное сообщество дать Африке $200 млрд
Патрушев: есть данные о многочисленных нарушениях при реализации федеральных проектов
Олег Николаев ввел в Чувашии налог на профессиональный доход
Зеленский пообещал представителям прошлой власти Украины «много приключений и приговоров»
Азер Талыба освободили от должности замминистра экономического развития России
Пассажиры смогут вернуть деньги за билеты при режиме повышенной готовности или угрозы ЧС
Эксперт по туризму рассказал, когда откроют заграницу для россиян в 2020 году
Леонид Кучма проведёт срочное совещание контактной группы по Донбассу
В Госдуме поддержали более мягкие условия выхода на пенсию
Совфед одобрил закон о голосовании по почте и дистанционно
Собянин: В Москве число новых заражённых коронавирусом достигло показателей месячной давности
Мишустин: ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется