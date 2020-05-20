2020-05-20T16:47:48+03:00
Общество

Без сладкого ни дня: Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге

Большинство балует себя сладостями каждый день, не растягивая удовольствие на неделю
Юлия САЛЬНИКОВА
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Москвичи не хотят заменять сахар заменителемМосквичи не хотят заменять сахар заменителемФото: Михаил ФРОЛОВ
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На время самоизоляции россиян просят пересмотреть меню и снизить калорийность блюд, но 50 процентов жителей столиц, Москвы и Санкт-Петербурга, ничего об этом слышать не хотят, потому что ежедневно кушают сладенькое.

В этом они признались социологам компании «ЭФКО Инновации» и сервиса экспресс-доставки «Самокат», результаты опроса опубликованы RNS.

Доля тех, кто не может отказаться от сладкого в двух городах, около 65 процентов. Причем, к полумерам россияне не готовы - если есть сладости, то каждый день - так сказали 50 процентов.

- Треть респондентов (31%) едят сладкое 1-3 раза в неделю и всего лишь только 4% жителей мегаполисов не едят сладкое,- сообщают исследователи.

В Москве живут более бескомпромиссные люди, доля тех, кто отрицательно относится к сахарозаменителям тут выше.

- Практически 70% москвичей не заменяют сахар на сахарозаменители, в то время как жители Санкт-Петербурга относятся к этой проблеме серьезнее и чаще компенсируют сахар фруктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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