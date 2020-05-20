Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса
В США завершились испытания новой потенциальной вакцины от коронавируса. Это препарат отличается от аналогов, разрабатываемых в мире, тем, что в Inovio создают ДНК-вакцину. Доклинические испытания включали введение вещества животным - мышам, а после морским свинкам. Этот этап назвали успешным - организм испытуемых становится невосприимчив к некоторое время к вирусу.
В компании заявили, что бросили на создание вакцины все силы, потому что "мир не может ждать".
- INO-4800 (такое рабочее название получила вакцина) нацелен на главный поверхностный антиген-белок Spike вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Исследования показали, что вакцинация с помощью INO-4800 генерирует устойчивое связывающее и нейтрализующее антитело,- сказано на сайте компании.
В июне-июле компания приступит к клиническим испытаниям.
Их коллеги создают другой препарат - Moderna, и уже успешно завершили этап тестирования на людях. Правда, исследована небольшая группа. Масштабные испытания пройдут в июле.
ИСТОЧНИК KP.RU