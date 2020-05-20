2020-05-20T17:00:27+03:00
В мире

Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса

Ученые из компании Inovio готовятся летом начать тестирование на людях
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В США несколько исследовательских групп создают вакцинуВ США несколько исследовательских групп создают вакцинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В США завершились испытания новой потенциальной вакцины от коронавируса. Это препарат отличается от аналогов, разрабатываемых в мире, тем, что в Inovio создают ДНК-вакцину. Доклинические испытания включали введение вещества животным - мышам, а после морским свинкам. Этот этап назвали успешным - организм испытуемых становится невосприимчив к некоторое время к вирусу.

В компании заявили, что бросили на создание вакцины все силы, потому что "мир не может ждать".

- INO-4800 (такое рабочее название получила вакцина) нацелен на главный поверхностный антиген-белок Spike вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Исследования показали, что вакцинация с помощью INO-4800 генерирует устойчивое связывающее и нейтрализующее антитело,- сказано на сайте компании.

В июне-июле компания приступит к клиническим испытаниям.

Их коллеги создают другой препарат - Moderna, и уже успешно завершили этап тестирования на людях. Правда, исследована небольшая группа. Масштабные испытания пройдут в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса
Травматологи рассказали, что делать если травмировался на дачном участке
Без сладкого ни дня: Названа доля сладкоежек в Москве и Санкт-Петербурге
Войска ДНР и ЛНР привели в полную боеготовность
Молодой папа: Джуд Лоу в шестой раз станет отцом
В Ухане запретили продавать, покупать и есть диких животных
Онищенко считает, что температурящие больные не готовы созерцать медсестер в купальниках
В Пензенской области дополнительные выплаты получат уборщики, буфетчицы и дезинфекторы
«Обещал много, но слова разошлись с делами»: МИД РФ подвел итоги года Зеленского у власти
Почти треть умирающих от коронавируса пациентов, страдают диабетом
России предсказали ускорение миграции внутри страны из-за пандемии
Суд США разрешил поднять с «Титаника» телеграф, по которому экипаж звал на помощь
Психолог посоветовала, как облегчить себе жизнь в самоизоляции