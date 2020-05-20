Американская компания завершила доклинические испытания ДНК-вакцины от коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T17:00:27+03:00

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В США завершились испытания новой потенциальной вакцины от коронавируса. Это препарат отличается от аналогов, разрабатываемых в мире, тем, что в Inovio создают ДНК-вакцину. Доклинические испытания включали введение вещества животным - мышам, а после морским свинкам. Этот этап назвали успешным - организм испытуемых становится невосприимчив к некоторое время к вирусу.

В компании заявили, что бросили на создание вакцины все силы, потому что "мир не может ждать".

- INO-4800 (такое рабочее название получила вакцина) нацелен на главный поверхностный антиген-белок Spike вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Исследования показали, что вакцинация с помощью INO-4800 генерирует устойчивое связывающее и нейтрализующее антитело,- сказано на сайте компании.

В июне-июле компания приступит к клиническим испытаниям.

Их коллеги создают другой препарат - Moderna, и уже успешно завершили этап тестирования на людях. Правда, исследована небольшая группа. Масштабные испытания пройдут в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU