Эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о том, что ситуация с коронавирусом в России уже начала стабилизироваться.
- Сегодня такой день знаковый. Потому что по официальной статистике, действительно количество выздоровевших сегодня более 9 тысяч, а заразившихся чуть меньше, - сообщил он в эфире радио "Комсомольская правда".
По его словам, о полной стабилизации мы сможем говорить тогда, когда число выздоровевших будет значительно больше количества заболевших.
Ачкасов отметил, что сейчас коронавирус начинает все больше распространяться на регионы. И дело не только в том, что Москве удалось несколько затормозить распространение заболевания.
- В регионах люди недооценили и до сих пор, мне кажется, недооценивают опасность, - заявил Ачкасов, отметив, что рейтинг самоизоляции в некоторых субъектах катастрофически низкий.
Напомним, к 20 мая число заболевших коронавирусом в России достигло 308 705 человек. За последние сутки COVID-19 заболели 8 764 человека, 135 пациентов скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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