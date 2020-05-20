2020-05-20T17:24:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

По словам врача, сейчас COVID-19 начинает все больше распространятсья на регионы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Врач рассказал о ситуации с коронавирусом в РоссииВрач рассказал о ситуации с коронавирусом в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил о том, что ситуация с коронавирусом в России уже начала стабилизироваться.

- Сегодня такой день знаковый. Потому что по официальной статистике, действительно количество выздоровевших сегодня более 9 тысяч, а заразившихся чуть меньше, - сообщил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, о полной стабилизации мы сможем говорить тогда, когда число выздоровевших будет значительно больше количества заболевших.

Ачкасов отметил, что сейчас коронавирус начинает все больше распространяться на регионы. И дело не только в том, что Москве удалось несколько затормозить распространение заболевания.

- В регионах люди недооценили и до сих пор, мне кажется, недооценивают опасность, - заявил Ачкасов, отметив, что рейтинг самоизоляции в некоторых субъектах катастрофически низкий.

Напомним, к 20 мая число заболевших коронавирусом в России достигло 308 705 человек. За последние сутки COVID-19 заболели 8 764 человека, 135 пациентов скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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