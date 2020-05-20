В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн
В Совете Федерации предложили дать россиянам возможность подавать заявление о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде. Об этом сообщила первый зампред комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, указав на то, что соответствующие внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс было предложено в связи с пандемией коронавируса.
«Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без неё, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка», - передает РИА Новости заявление зампреда.
Рукавишникова назвала логичным шагом электронную подачу заявления о преступлении в полицию в условиях распространения COVID-19.
Кроме того, она на порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, который, по ее словам, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным.
ИСТОЧНИК KP.RU