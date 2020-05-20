2020-05-20T17:44:32+03:00
Общество

В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн

Данное предложение в Совфеде сделали в связи с распространением коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайнВ России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайнФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Совете Федерации предложили дать россиянам возможность подавать заявление о преступлениях в правоохранительные органы в электронном виде. Об этом сообщила первый зампред комитета по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, указав на то, что соответствующие внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс было предложено в связи с пандемией коронавируса.

«Вместе с тем необходимость разрешить электронную подачу заявления о преступлениях объективно назревала и без неё, если учесть процессы цифровизации и модернизации системы охраны правопорядка», - передает РИА Новости заявление зампреда.

Рукавишникова назвала логичным шагом электронную подачу заявления о преступлении в полицию в условиях распространения COVID-19.

Кроме того, она на порядок регистрации заявлений, поступивших дистанционно, который, по ее словам, должен быть абсолютно идентичен работе с бумажным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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