Россияне стали реже платить за коммуналку

20 Май 2020 2020-05-20T18:03:10+03:00

Собираемость платежей падает, но пока не критично

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Россияне стали хуже платить за коммунальные услуги. Собираемость платежей снизилась, но если пока показатели не критичны, то при сохранении показателей, отрасли может потребоваться серьезная помощь властей.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева отметила, что в марте неоплаченными остались 5-10% счетов, то по итогам апреля - 30-40%.

- Снижение пока не критичное, но весьма значительное. Многие управляющие организации в зависимости от региона вынуждены также оплачивать дополнительную дезинфекцию подъездов жилых домов. На обработку пятиэтажного дома уходит в среднем 22 тысячи рублей, - цитирует слова Разворотневой «Российская газета».

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина уверена, что финансовая поддержка от государства должна быть, в противном случае УК могут экономить на дезинфекции подъездов.

Ранее сообщалось, что льготников, которым положены скидки на коммуналку, станет больше. Минстрой предлагает снизить предельные траты семей на оплату услуг ЖКУ.

ИСТОЧНИК KP.RU