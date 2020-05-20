Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"

20 Май 2020 2020-05-20T18:39:42+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что аудиозаписи "беседы с Байденом" сфабрикованы.

Авторы файлов, попавших в Сеть, утверждают, что это запись телефонных разговоров Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Мужчины, чьи голоса на аудио, обсуждают внутреннюю ситуацию на Украине, приватизацию, американец дает указания, предлагает миллиард долларов за отставку генерального прокурора.

- Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, сфабрикованы. Но сырьё они могли получить, в частности, в Офисе действующего президента,- сказано в заявлении Порошенко на сайте партии «Европейская солидарность».

Бывший президент просит СБУ расследовать, кто пытался создать компромат и выложил в Сеть. Он уверен, за этим случаем кто-то стоит, кому может быть выгодна эта история.

Порошенко и Байден. Записи разговоров..Пресс-конференция касаемо новых фактов международной коррупции и внешнего управления Украиной, на которой были обнародованы записи телефонных разговоров Порошенко и Джо Байдена, а также Порошенко и Джона Керри: о чем договаривались политики? Что было сделано по запросы Америки и какой вознаграждение было получено за это?

ИСТОЧНИК KP.RU