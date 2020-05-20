2020-05-20T18:59:50+03:00
В мире

За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире

Глава ВОЗ озвучил данные по зараженным 20 мая
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ВОЗ напоминают, что риск заражения все еще очень высокВ ВОЗ напоминают, что риск заражения все еще очень высокФото: REUTERS
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Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал суточный прирост заболевших коронавиурсом в мире за 19 мая самым высоким с начала эпидемии.

- За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения, - приводит его слова ТАСС. - Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии.

Во многих странах готовятся или уже снимают коронавирусные ограничения. В России за предыдущие сутки болезнь нашли у 8764 человек, это меньше, чем в предыдущие сутки. Режим самоизоляции снимать повсеместно в стране не стали - каждый регион принимает решение самостоятельно.

Во всем мире зарегистрировано более 4,9 миллиона случаев заболевания, из них свыше 1,5 миллионов - в США.

Наблюдается рост числа зараженных в Индии - за сутки диагноз поставили 5,6 тысячам человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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