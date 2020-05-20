2020-05-20T20:45:24+03:00
Общество

В Коммунарке 160 пациентов с коронавирусом: самый низкий показатель с начала мая

Это вдвое меньше, чем в начале месяца
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Коммунарке находятся 160 человек с коронавирусомВ Коммунарке находятся 160 человек с коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В больнице № 40 в Коммунарке продолжает снижаться число пациентов с коронавиурсом. Главный врач Денис Проценко сообщил, что диагноз подтвержден у 160 человек на 20 мая.

Он опубликовал кривую заболеваемости за май. В начале месяца инфекция подтверждена была у 321 человека, это в два раза больше, чем сейчас. Превышен этот показатель был только один раз - 3 мая (330 пациентов). Дальше число инфицированных, находящихся на лечении в больнице в Коммунарке снижалось ежедневно.

Премьер-министр Михаил Мишустин 20 мая заявил, что самый пессимистичный прогноз по коронавирусу не оправдался - пик заболеваемости пройден.

В начале мая было в два раза больше инфицированных Фото: facebook.com

В начале мая было в два раза больше инфицированныхФото: facebook.com

В ВОЗ призывают воздержаться от поспешного снятия блокировки - за сутки в мире рекордно выросло число инфицированных, на 106 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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