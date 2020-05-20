В Коммунарке 160 пациентов с коронавирусом: самый низкий показатель с начала мая
В больнице № 40 в Коммунарке продолжает снижаться число пациентов с коронавиурсом. Главный врач Денис Проценко сообщил, что диагноз подтвержден у 160 человек на 20 мая.
Он опубликовал кривую заболеваемости за май. В начале месяца инфекция подтверждена была у 321 человека, это в два раза больше, чем сейчас. Превышен этот показатель был только один раз - 3 мая (330 пациентов). Дальше число инфицированных, находящихся на лечении в больнице в Коммунарке снижалось ежедневно.
Премьер-министр Михаил Мишустин 20 мая заявил, что самый пессимистичный прогноз по коронавирусу не оправдался - пик заболеваемости пройден.
В начале мая было в два раза больше инфицированныхФото: facebook.com
В ВОЗ призывают воздержаться от поспешного снятия блокировки - за сутки в мире рекордно выросло число инфицированных, на 106 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU