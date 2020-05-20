Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство

20 Май 2020 2020-05-20T22:21:46+03:00

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Потерявшим работу во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, россиянам предложат заняться благоустройством городов или стройкой. Об этом "Известиям" сообщил источник из правительства.

- Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься — лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство,- сообщил источник.

При самом неблагоприятном сценарии, численность безработных в России из-за эпидемии может вырасти в шесть раз. Другой, оптимистичный сценарий, тоже предусматривает сокращения, но уволят в этом случае полтора миллиона человек.

В правительстве, чтобы поддержать компании, ввели новые льготы - отсрочку по уплате налогов и сборов, льготные кредиты, а также кредитные каникулы для бизнеса. Компании, где сохранят штат сотрудников, могут получить безвозмездно деньги на зарплаты людям.

ИСТОЧНИК KP.RU