Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Потерявшим работу во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, россиянам предложат заняться благоустройством городов или стройкой. Об этом "Известиям" сообщил источник из правительства.
- Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься — лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство,- сообщил источник.
При самом неблагоприятном сценарии, численность безработных в России из-за эпидемии может вырасти в шесть раз. Другой, оптимистичный сценарий, тоже предусматривает сокращения, но уволят в этом случае полтора миллиона человек.
В правительстве, чтобы поддержать компании, ввели новые льготы - отсрочку по уплате налогов и сборов, льготные кредиты, а также кредитные каникулы для бизнеса. Компании, где сохранят штат сотрудников, могут получить безвозмездно деньги на зарплаты людям.
ИСТОЧНИК KP.RU