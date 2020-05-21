2020-05-20T22:30:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 21 мая 2020 года составило 30 091 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 21 мая 2020 года.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: REUTERS
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В Подмосковье за последние сутки выявили 903 случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 21 мая, в Московской области зафиксировано 30 091 случай заболевания COVID 2019.

- За весь период в области скончалось 285 человек, выздоровели и выписались 3 897 человек, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Балашиха 1088 (+34), Богородский 439 (+55)

Бронницы 29 (+1), Егорьевск 348 (+51), Истра 419 (+31), Королев 1521 (+50), Красногорск 1533 (+35), Ленинский 908 (+31), Мытищи 1049 (+61), Орехово-Зуево 659 (+34), Подольск 1532 (+46), Пушкино 847 (+32), Сергиев Посад 866 (+55).

За все время пандемии коронавируса в Подмосковье выявили 3 184 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области. Из них 1500 человек прибыли на лечение из Москвы.

Для лечения коронавируса не всегда требуется госпитализация. При легком или бессимптомном течении болезни пациент, по мнению медиков, может находиться дома на амбулаторном наблюдении.

- Узнать регламент оказания медицинской помощи коронавирусным пациентам на дому и какие правила должны соблюдать больной и его домочадцы, можно узнать на сайте mosreg.ru, - напомнили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Московской области.

Напомним, в Подмосковье с 18 мая на работу вышли сотрудники промышленных предприятий, автомобильных техцентров, строители и специалисты в сфере ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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