Ученые впервые увидели процесс зарождения планеты

20 Май 2020 2020-05-20T23:03:56+03:00

Масса планеты может быть в будущем больше, чем у Юпитера Фото: NASA

То, что будет планетой, сейчас выглядит как шар из пыли и газа

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Ученые впервые обнаружили планету в процессе ее формирования. Открытие принадлежит астрономам из Франции. Они заметили некий диск рядом со звездой AB Aurigae, которая в 2,4 раза больше массы Солнца и расположена в нашей галактике Млечный Путь в 520 световых лет от Земли.

Этот шар состоит из пыли и газа, именно из него в будущем вырастет большая планета.

- Требуется несколько миллионов лет, чтобы планета достигла своей последней стадии. Однако мы можем сказать, что, вероятно, смогли поймать планету в процессе формирования, - приводит слова астронома Энтони Боккалетти из Обсерватории Парижа Reuters.

Ученые считают, что из этой планеты вырастет большая газовая, а не скалистая планета. О будущих размерах ее можно только догадываться, но астрономы допускают, что этот "диск" превзойдет по массе даже Юпитер, самую большую планету Солнечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU