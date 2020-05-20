Путин наградил Зарахову и Небензю орденами Почета

20 Май 2020 2020-05-20T23:16:52+03:00

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Президент России Владимир Путин наградил директора департамента информации и печати МИД РФ Марию Захарову, постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке Василия Небензю и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна орденами Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Новость жополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU