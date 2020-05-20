Путин наградил Зарахову и Небензю орденами Почета
Президент отметил работу российских дипломатов
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Президент России Владимир Путин наградил директора департамента информации и печати МИД РФ Марию Захарову, постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке Василия Небензю и посла по особым поручениям МИД РФ Андрея Аветисяна орденами Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
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ИСТОЧНИК KP.RU