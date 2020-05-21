2020-05-21T00:32:56+03:00
Происшествия

Москвич "купил" мебель и стал жертвой мошенников

Граждан предупреждают о новых схемах злоумышленников
Юлия КЕКОВА
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Москвич "купил" мебель и стал жертвой мошенниковМосквич "купил" мебель и стал жертвой мошенниковФото: Анастасия Осипова
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В Москве 55-летний мужчина искал подходящую для своего дома мебель, но стал жертвой мошенников.

Как сообщил kp.ru информированный источник, гражданин нашел на одном из популярных сайтов для покупок у частных лиц интересное, на его взгляд, объявление. В нем некий Николай продавал комплект кожаной мебели, в который входили стол со стульями и тумба с двумя витринами, стоимость которого составляла 85 тысяч рублей.

Позвонил по указанному в объявлении номеру телефона покупатель услышал не мужской, а женский голос. Дама на другом конце провода, представившаяся Александрой, объяснила, что является женой Николая и предложила отправить фотографии мебели в мессенджере уже по другому номеру телефона.

Отправленные снимки устроили мужчину и он согласился оформить сделку за 45 тысяч рублей. Девушка отослала ему номер карты для получения денег за товар.

Начиная с 26 апреля покупатель осуществил два платежа по 15 тысяч рублей на указанную карту, а 30 апреля выполнил и третий перевод.

В переписки мужчина договорился с Александрой о доставке мебели на 1 мая. Однако ни в этот, ни на следующий день оплаченный товар так и не прибыл к покупателю.

Недолго думая мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в правоохранительные органы. На данный момент в полиции завели уголовное дело по статье по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество" в отношении неустановленного лица. Аккаунт Николая теперь заблокирован, а номер телефона Александры недоступен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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