В ВОЗ предрекли миру вторую волну коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T00:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили мир о возможном наступлении второй волны пандемии коронавируса.

По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, все прекрасно понимают, что находиться длительное время на самоизоляции, а где то и в глубоком режиме карантина довольно непросто. Однако нужно осознавать, что раннее снятие ограничений может в дальнейшем "аукнуться" выходом ситуации из-под контроля из-за чего и может грозить ростом смертности. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU