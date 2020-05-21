В ВОЗ предрекли миру вторую волну коронавируса
По словам Мелиты Вуйнович, риск инфицирования людей еще не прошел
В ВОЗ предрекли миру вторую волну коронавирусаФото: REUTERS
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Во Всемирной организации здравоохранения предупредили мир о возможном наступлении второй волны пандемии коронавируса.
По словам представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, все прекрасно понимают, что находиться длительное время на самоизоляции, а где то и в глубоком режиме карантина довольно непросто. Однако нужно осознавать, что раннее снятие ограничений может в дальнейшем "аукнуться" выходом ситуации из-под контроля из-за чего и может грозить ростом смертности. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".
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ИСТОЧНИК KP.RU