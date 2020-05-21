Вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, был ли в России пик по число заболевших коронавирусом в России.
По словам эксперта, в нашей стране, он, возможно, уже преодолен.
- Дело ведь не в числе выздоровевших. Главное - сколько выявляется зараженных людей, - пояснил врач.
Альштейн отмечает, что начиная с 1-2 мая этот уровень держится примерно на одном месте, а за последние пару дней начало наблюдаться снижение количества заболевших covid-19.
-У нас до 10 тысяч не поднимается эта отметка. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще, возможно, это не 100%, но максимально похоже, - рассказал ученый в эфире НСН.
В России, по последним данным, положительны результат теста на коронавирусную инфекцию подтвердился у более 308 тысяч человек с начала эпидемии, вылечились - 85 392 пациента, умерли - 2 972 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU