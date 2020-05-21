2020-05-21T04:40:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в России

Врач не исключает, что страна вышла на плато
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в РоссииВирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в РоссииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, был ли в России пик по число заболевших коронавирусом в России.

По словам эксперта, в нашей стране, он, возможно, уже преодолен.

- Дело ведь не в числе выздоровевших. Главное - сколько выявляется зараженных людей, - пояснил врач.

Альштейн отмечает, что начиная с 1-2 мая этот уровень держится примерно на одном месте, а за последние пару дней начало наблюдаться снижение количества заболевших covid-19.

-У нас до 10 тысяч не поднимается эта отметка. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще, возможно, это не 100%, но максимально похоже, - рассказал ученый в эфире НСН.

В России, по последним данным, положительны результат теста на коронавирусную инфекцию подтвердился у более 308 тысяч человек с начала эпидемии, вылечились - 85 392 пациента, умерли - 2 972 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве впервые за сутки выздоровевших больше, чем заболевших: Прошли плато, идем на снижение?!

«Комсомолка» разбирается в цифрах вместе с экспертами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы продукты с высоким содержанием белка и клетчатки
Онколог предрек России взрыв заболеваний раком осенью
Вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в России
Названа группа людей с высоким риском смерти при коронавирусе
Прокурор Токио подаст в отставку из-за скандала с игрой в маджонг на деньги
Раскрыта диета для профилактики гипертонии
Прогноз погоды на сегодня 21 мая в Москве озвучили синоптики
«Северный поток» освобожден от газовой директивы ЕС
Группа Little big рассказала о новом достижении
США заблокировали резолюцию России по Венесуэле в ООН
Трамп намерен прекратить прием гидроксихлорохина
В ВОЗ предрекли миру вторую волну коронавируса
Москвич "купил" мебель и стал жертвой мошенников
Эксперты объяснили, почему нельзя злоупотреблять витамином D для профилактики коронавируса
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Ученые впервые увидели процесс зарождения планеты
Иракская разведка задержала возможного преемника аль-Багдади
Партию аппаратов ИВЛ из США отправили в Россию
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Госсекретарь США обвинил главу ВОЗ в "необычайно тесных отношениях" с Китаем задолго до пандемии