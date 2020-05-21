Вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в России

21 Май 2020 2020-05-21T04:40:38+03:00

Врач не исключает, что страна вышла на плато

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, был ли в России пик по число заболевших коронавирусом в России.

По словам эксперта, в нашей стране, он, возможно, уже преодолен.

- Дело ведь не в числе выздоровевших. Главное - сколько выявляется зараженных людей, - пояснил врач.

Альштейн отмечает, что начиная с 1-2 мая этот уровень держится примерно на одном месте, а за последние пару дней начало наблюдаться снижение количества заболевших covid-19.

-У нас до 10 тысяч не поднимается эта отметка. Это показатель того, что начинается некоторое снижение. Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще, возможно, это не 100%, но максимально похоже, - рассказал ученый в эфире НСН.

В России, по последним данным, положительны результат теста на коронавирусную инфекцию подтвердился у более 308 тысяч человек с начала эпидемии, вылечились - 85 392 пациента, умерли - 2 972 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU