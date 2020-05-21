Онколог предрек России взрыв заболеваний раком осенью
Врач-онколог, заведующий отделением онкоколопроктологии, Илья Черниковский заявил о взрыве заболевания раком "запущенной" стадии в России.
Согласно его прогнозу, увеличение числа людей с этой болезнь может значительно вырасти осенью текущего года. Нагрузка на онкологические стационары, по словам медика, увеличилась в период пандемии. Это связано с тем, что некоторые из больниц были вынуждены перепрофилироваться под лечение пациентов с covid-19.
По его мнению, онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме.
- Сейчас обследования временно приостановлены. Из-за этого, соответственно, снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и люди вернутся с дач, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, в частности случаи с запущенными стадиями, - рассказал онколог в интервью "Известиям".
Ранее сайт kp.ru писал, что вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в России. По мнению эксперта, возможно, наша страна уже вышла на плато и теперь будет наблюдаться постепенное уменьшение количества инфицированных коронавиурсом.
ИСТОЧНИК KP.RU