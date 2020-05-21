Онколог предрек России взрыв заболеваний раком осенью

21 Май 2020 2020-05-21T04:56:40+03:00

Врач считает, что нагрузка на онкологические стационары увеличилась из перепрофилирования под лечение коронавирусной инфекции

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Врач-онколог, заведующий отделением онкоколопроктологии, Илья Черниковский заявил о взрыве заболевания раком "запущенной" стадии в России.

Согласно его прогнозу, увеличение числа людей с этой болезнь может значительно вырасти осенью текущего года. Нагрузка на онкологические стационары, по словам медика, увеличилась в период пандемии. Это связано с тем, что некоторые из больниц были вынуждены перепрофилироваться под лечение пациентов с covid-19.

По его мнению, онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме.

- Сейчас обследования временно приостановлены. Из-за этого, соответственно, снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие еще и люди вернутся с дач, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, в частности случаи с запущенными стадиями, - рассказал онколог в интервью "Известиям".

Ранее сайт kp.ru писал, что вирусолог заявил о прохождении пика коронавируса в России. По мнению эксперта, возможно, наша страна уже вышла на плато и теперь будет наблюдаться постепенное уменьшение количества инфицированных коронавиурсом.

ИСТОЧНИК KP.RU