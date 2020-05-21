2020-05-21T05:22:36+03:00
Здоровье

Названы продукты с высоким содержанием белка и клетчатки

Специалисты объяснили, почем так важно включать их в свой рацион
Юлия КЕКОВА
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Названы продукты с высоким содержанием белка и клетчаткиНазваны продукты с высоким содержанием белка и клетчаткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Белок является строительным материалом для тела человека, он служит материалом для образования мышц, клеток. Именно поэтому очень важно, что бы в рационе были продукты, способные обогатить этим элементом организм.

В каких продуктах содержится белок

Эксперты считают, что наибольшее количество белка содержится в цельнозерновых продуктах. К ним относятся неочищенные и необжаренные крупы, например, пшеница, кукуруза, рис, а также мука низкого помола. Очень важно включать в свой рацион овощи и фрукты и нежирное мясо, за него может сойти куриное филе. Не стоит забывать и об употреблении орехов, главное - в правильном количестве.

Ранее сайт kp.ru писал, что при употреблении белковых продуктов пищу люди, страдающие сердечными заболеваниями, снижают риск возникновения патологий. Однако очень важно не навредить своему организму - лучше всего обговорить рацион питания с диетологом или лечащим врачом, в случае, если есть, например, проблемы с желудком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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