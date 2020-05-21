2020-05-21T06:41:05+03:00
Общество

«Аэрофлот» назвал варианты для повторного переоформления авиабилетов без штрафов

В случае отмены рейса пассажир даже получит скидку
Юлия КЕКОВА
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«Аэрофлот» назвал варианты для повторного переоформления авиабилетов без штрафов«Аэрофлот» назвал варианты для повторного переоформления авиабилетов без штрафовФото: Иван ВИСЛОВ
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В российской авиакомпании "Аэрофлот" объяснили, в каком случае пассажир может дважды переоформлять авиабилеты не получил в при этом никаких штрафов.

Сообщается, что переоформлять неиспользованные билеты, приобретенные до 1 мая, можно. Для этого нужно будет по телефону связаться с контакт-центром авиакомпании или через агентство, где и был приобретен билет на самолет. Сделать это необходимо до конца текущего года.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания доплачивать разницу в тарифах не придется. Срок действия такого билета будет продлен до 30 апреля 2021 года.

Если же переоформление будет на другие даты или маршруты, то стоимость первоначального авиабилета станет принята как оплата нового. Нужно будет только доплатить разницу, если таковая будет.

Если стало известно об отмене рейса, то при переоформлении билета пассажиру будет предоставлена скидка в 15% от действующего тарифа на новый перелет. В пресс-релизе компании отмечается, что подобный сброс цены будет всего лишь 1 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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