2020-05-21T09:30:39+03:00
Политика

В России хотят внести понятие самоизоляции в законодательство

Предусмотреть случаи и порядок установления такого режима предложили в Совфеде
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляцииВ Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Совете Федерации предложили внести понятие самоизоляции в действующее законодательство и дать ему легальное определение. В том числе авторы инициативы хотят предусмотреть порядок установления режима самоизоляции, случаи его введения и пределы полномочий регионов.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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