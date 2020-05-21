В России хотят внести понятие самоизоляции в законодательство

21 Май 2020 2020-05-21T09:30:39+03:00

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В Совете Федерации предложили внести понятие самоизоляции в действующее законодательство и дать ему легальное определение. В том числе авторы инициативы хотят предусмотреть порядок установления режима самоизоляции, случаи его введения и пределы полномочий регионов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769520" frameborder="0"></iframe> Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU