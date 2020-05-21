В России хотят внести понятие самоизоляции в законодательство
Предусмотреть случаи и порядок установления такого режима предложили в Совфеде
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Совете Федерации предложили внести понятие самоизоляции в действующее законодательство и дать ему легальное определение. В том числе авторы инициативы хотят предусмотреть порядок установления режима самоизоляции, случаи его введения и пределы полномочий регионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU