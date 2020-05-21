В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек

21 Май 2020 2020-05-21T10:00:18+03:00

В Москве выздоровело ещё 3746 пациентов после прохождения лечения от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Ещё 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших в Москве перешло за отметку в 40 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770516" frameborder="0"></iframe> Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU