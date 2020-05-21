В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек
За последние сутки выздоровели ещё 3 746 пациентов
В Москве выздоровело ещё 3746 пациентов после прохождения лечения от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ещё 3 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Общее число выздоровевших в Москве перешло за отметку в 40 тысяч человек.
Москва до и во время карантина.Непривычно видеть опустевшую столицу. Но это не повод для грусти! Чем сплоченнее мы уйдем в самоизоляцию, тем быстрее сможем вернуться к обычной жизни!
ИСТОЧНИК KP.RU