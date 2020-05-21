Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
На Восточную Индию и Бангладеш обрушился мощный циклон "Амфан". Он уже убил 14 человек и уничтожил тысячи домов. Основной ущерб нанесён индийскому штату Западная Бенгалия.
"Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, считают метеорологиФото: REUTERS
Последствия циклона в индийском аэропорте.
- Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные, - заявил на пресс-конференции главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.
Максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/чФото: REUTERS
Последствия циклона в Индии.
ИСТОЧНИК KP.RU