2020-05-21T09:55:35+03:00
Происшествия

Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус

Стихийное бедствие разрушило тысячи домов и убило людей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Циклон "Амфан" унес жизни 14 человек в Индии и БангладешЦиклон "Амфан" унес жизни 14 человек в Индии и БангладешФото: REUTERS
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На Восточную Индию и Бангладеш обрушился мощный циклон "Амфан". Он уже убил 14 человек и уничтожил тысячи домов. Основной ущерб нанесён индийскому штату Западная Бенгалия.

"Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, считают метеорологи Фото: REUTERS

"Амфан" станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, считают метеорологиФото: REUTERS

Последствия циклона в индийском аэропорте.

- Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные, - заявил на пресс-конференции главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.

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Тропический циклон Амфан достиг Индии
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Максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч Фото: REUTERS

Максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/чФото: REUTERS

Последствия циклона в Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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