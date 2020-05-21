"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло

21 Май 2020 2020-05-21T11:34:07+03:00

Синоптик рассказал KP.RU, что так холодно в конце мая бывает раз в 18 лет

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В Москве установилась температура, как полтора месяца назад. Так холодно в последней декаде мая бывает раз в 18 лет, рассказал KP.RU ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что снегопад 20 мая прошёл не только в Московской области, но и в северных, северо-восточных, северо-западных, восточных районах Москвы.

- Температурный фон отбросил москвичей на полтора месяца назад, сегодня – не выше плюс 8-10. Кстати говоря, в этот день так холодно бывает раз в 18 лет. А то количество осадков, которые выпадают за сутки, тоже случается не чаще, правда, всего лишь 1 раз в 25 лет, - рассказал Тишковец.

Синоптик также подчеркнул, что, начиная с воскресенья, 24 мая, в столичном регионе начнётся потепление. Температура уже к началу будущей недели резко повысится до 20 градусов и выше. При этом 22 и 23 мая погода будет однотипно холодной и дождливой. Днём ожидается 8-13 градусов, а ночью от нуля до плюс пяти.

- Москвичам и жителям центральной России осталось мёрзнуть ещё буквально пару-тройку дней. <...> В воскресенье чуть-чуть потеплеет – до 11-16 градусов, - отметил Тишковец, - В понедельник уже плюс 15-20, а во вторник и вовсе столбики термометров выскочат за отметку плюс 20 и выше. То есть это уже заявка и претензия на летние показатели, - заключил синоптик.

ИСТОЧНИК KP.RU