За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России

21 Май 2020 2020-05-21T10:47:16+03:00

Шестой день подряд количество новых случаев заражения в стране ниже 10 тысяч

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За минувшие сутки на территории России от заражения коронавирусной инфекцией и осложнений после нее погибли 127 человек. Медики за день выявили всего 8849 новых инфицированных в 84 регионах государства – показатель уже шестой день подряд составляет менее 10 тысяч. Об этом 21 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее количество новых зараженных обнаружили в столице России, где инфекцией заразились еще 2913 человек, а также в Московской области (+892 зараженных) и в Санкт-Петербурге (+408 пациентов с подтвержденным диагнозом). Отмечается, что 42 процента новых больных с коронавирусом переносят болезнь без симптомов.

С начала пандемии на территории России врачи выявили 317 554 случая заражения коронавирусной инфекцией во всех субъектах. За весь период от заболевания погибли 3099 местных жителей, прошли успешный курс лечения 92 681 пациент. За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире.

Хотя темпы приросты новых зараженных постепенно спадают, COVID-19 начинает все больше распространяться на регионы страны. Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU