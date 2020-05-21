2020-05-21T10:47:16+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России

Шестой день подряд количество новых случаев заражения в стране ниже 10 тысяч
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей РоссииЗа сутки от коронавируса умерли 127 жителей РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки на территории России от заражения коронавирусной инфекцией и осложнений после нее погибли 127 человек. Медики за день выявили всего 8849 новых инфицированных в 84 регионах государства – показатель уже шестой день подряд составляет менее 10 тысяч. Об этом 21 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Наибольшее количество новых зараженных обнаружили в столице России, где инфекцией заразились еще 2913 человек, а также в Московской области (+892 зараженных) и в Санкт-Петербурге (+408 пациентов с подтвержденным диагнозом). Отмечается, что 42 процента новых больных с коронавирусом переносят болезнь без симптомов.

С начала пандемии на территории России врачи выявили 317 554 случая заражения коронавирусной инфекцией во всех субъектах. За весь период от заболевания погибли 3099 местных жителей, прошли успешный курс лечения 92 681 пациент. За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире.

Хотя темпы приросты новых зараженных постепенно спадают, COVID-19 начинает все больше распространяться на регионы страны. Как ранее сообщал сайт kp.ru, эксперт рассказал, когда ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек