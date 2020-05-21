На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион

21 Май 2020 2020-05-21T10:58:00+03:00

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Украинский власти за давние долги отобрали у местного жителя его пит-бультерьера по кличке Тора. Собаку выставили на аукцион на подчиненной Министерству юстиции государства интернет-платформе ГП «Сетам». Аукцион, по данным площадки, должен состояться 22 мая этого года.

Пит-бультерьере по кличке Тора, выставленный на аукцион. Фото: setam.net.ua

По данным на платформе аукциона, на торги выставили 5-летнего пса с ветеринарным паспортом и полностью пройденной вакцинацией. Питомца арестовали вместе с имуществом хозяина за долги в прошлом году. В каких условиях и где содержалось животное все это время – неизвестно. Стартовая цена за пса составила 112,5 гривен, но заявки на участие еще никто не подавал.

Питомца арестовали вместе с имуществом хозяина за долги в прошлом году. Фото: setam.net.ua

Кроме того, это не единственный подобный случай за последнее время. На понедельник в стране назначили аукцион по продаже овчарки, которую также конфисковали у хозяина за задолженности. Стартовая цена за животное – 1300 гривен. В начала текущего месяца власти продавали рыжую овчарку за 500 гривен, арестованную по той же причине.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за совета депутата от партии президента Владимира Зеленского пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Евгений Брагар выступал в прямом эфире, когда в студию позвонила местная жительница и спросила, как можно прожить на пенсию в 2000 гривен. Депутат не придумал ничего лучше, как порекомендовать пенсионерки выставить на торги своего питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU