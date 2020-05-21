2020-05-21T10:58:00+03:00
В мире

На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион

Пса по кличке Тора арестовали вместе с остальным имуществом местного жителя в прошлом году
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукционНа Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукционФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Украинский власти за давние долги отобрали у местного жителя его пит-бультерьера по кличке Тора. Собаку выставили на аукцион на подчиненной Министерству юстиции государства интернет-платформе ГП «Сетам». Аукцион, по данным площадки, должен состояться 22 мая этого года.

Пит-бультерьере по кличке Тора, выставленный на аукцион. Фото: setam.net.ua

Пит-бультерьере по кличке Тора, выставленный на аукцион. Фото: setam.net.ua

По данным на платформе аукциона, на торги выставили 5-летнего пса с ветеринарным паспортом и полностью пройденной вакцинацией. Питомца арестовали вместе с имуществом хозяина за долги в прошлом году. В каких условиях и где содержалось животное все это время – неизвестно. Стартовая цена за пса составила 112,5 гривен, но заявки на участие еще никто не подавал.

Питомца арестовали вместе с имуществом хозяина за долги в прошлом году. Фото: setam.net.ua

Питомца арестовали вместе с имуществом хозяина за долги в прошлом году. Фото: setam.net.ua

Кроме того, это не единственный подобный случай за последнее время. На понедельник в стране назначили аукцион по продаже овчарки, которую также конфисковали у хозяина за задолженности. Стартовая цена за животное – 1300 гривен. В начала текущего месяца власти продавали рыжую овчарку за 500 гривен, арестованную по той же причине.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за совета депутата от партии президента Владимира Зеленского пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги. Евгений Брагар выступал в прямом эфире, когда в студию позвонила местная жительница и спросила, как можно прожить на пенсию в 2000 гривен. Депутат не придумал ничего лучше, как порекомендовать пенсионерки выставить на торги своего питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек