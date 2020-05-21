2020-05-21T11:04:06+03:00
Общество

Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии

Залы с большим количеством сотрудников могут уйти в прошлое
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты рассказали, как будут выглядеть опенспейсы после пандемииЭксперты рассказали, как будут выглядеть опенспейсы после пандемииФото: Кирилл МИЛКУС
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Многие европейские компании, выходя на работу, продолжают оставлять своих сотрудников на удаленке. Ведь в прежнем виде после пандемии опенспейсы работать не могут. Как подсчитали в Cognizant Center for the Future of Work, при переводе на удаленку организации могут сэкономить около 11 тысяч долларов в год на каждого сотрудника, сократив расходы на аренду помещений, отопление, мебель, оргтехнику.

Сэкономить при работе из дома смогут и сами сотрудники. Эксперты подсчитали, что в среднем при работе на удаленке человек сможет сберечь около 7 тысяч долларов в год за счет транспортных расходов, трат на одежду и присмотр за детьми.

Однако если люди и будут возвращаться в офисы, работа, скорее всего, будет строиться уже в другом ключе.

«Повышенные требования к безопасности заставят установить голосовое управление в лифтах, двери, открывающиеся по сигналу датчика движения. В офисах будут работать индикаторы соблюдения дистанции между сотрудниками. Инструментов много, каждая компания возьмет то, что нужно именно ей», - считает административный директор ИТ-компании КРОК Любовь Трунина.

А вот директор по маркетингу Kelly Services предполагает, что работников ждет сменный график работы. Когда в офисе одновременно будет находиться не более 30%-50% сотрудников, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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