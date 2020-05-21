Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал

21 Май 2020 2020-05-21T11:27:21+03:00

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Роспотребнадзор составил список регионов, лидирующих по количеству проведенных тестов на коронавирус. Лидер рейтинга – Ямал. На 20 мая в округе на каждые 100 тысяч жителей, исследование на COVID-19 прошли 15,4 тысячи человек. Сразу за Ямалом следуют Сахалинская область (15,2 тыс.) и Москва (14,7 тыс.).

«В нашем округе одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус, - отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Татьяна Бучкова. - Действует целая сеть лабораторий. Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту, мы провели уже больше 80 тысяч тестов. С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры заболеваемости по округу не должны пугать наших жителей. Ведь мы знаем, где очаги и кто является носителем инфекции. Это знание позволяет предотвращать ее широкое распространение».

Сегодня в округе в диагностике коронавируса задействованы 14 лабораторий. 9 из них работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, две лаборатории в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губскинском. Еще 4 лаборатории принадлежат «Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО». Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске. К 20 мая в них сделали 85 166 тестов на COVID-19, ежедневное число исследований уже превышает 3 тысячи.

«Из общего числа заболевших в ЯНАО сегодня более 70% приходятся именно на бессимптомных носителей. В среднем по России выявлено 42% бессимптомных форм. Носители инфекции в ЯНАО изолированы, а значит не станут распространителями инфекции. Это очень важно для поддержания стабильной эпидемиологической ситуации в округе», - пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Лидером среди муниципалитетов Ямала по числу тестов является окружная столица – на 20 мая в лаборатории СОКБ обследовали 20405 человек, которым провели 21502 теста. В лабораториях медучреждений Ноябрьска исследовали 13165 анализов 11787 человек. На третьей строчке окружного рейтинга находится лаборатория больницы Нового Уренгоя, в которой провели 8659 тестов (8571 человек), далее идет Надымская ЦРБ – 4945 исследований у 4500 человек. В лабораториях Муравленко, Губскинского и Тарко-Сале, которые заработали совсем недавно, уже провели от 1 до 2 тысяч тестов.