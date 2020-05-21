2020-05-21T11:27:21+03:00
Общество

Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал

В регионе на каждые 100 тысяч жителей прошли исследования 15,4 тысячи человек
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
На Ямале запущены 14 лабораторий. Фото: пресс-службы правительства ЯНАОНа Ямале запущены 14 лабораторий. Фото: пресс-службы правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор составил список регионов, лидирующих по количеству проведенных тестов на коронавирус. Лидер рейтинга – Ямал. На 20 мая в округе на каждые 100 тысяч жителей, исследование на COVID-19 прошли 15,4 тысячи человек. Сразу за Ямалом следуют Сахалинская область (15,2 тыс.) и Москва (14,7 тыс.).

«В нашем округе одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус, - отметила руководитель Оперативного штаба ЯНАО, заместитель губернатора Татьяна Бучкова. - Действует целая сеть лабораторий. Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту, мы провели уже больше 80 тысяч тестов. С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры заболеваемости по округу не должны пугать наших жителей. Ведь мы знаем, где очаги и кто является носителем инфекции. Это знание позволяет предотвращать ее широкое распространение».

Сегодня в округе в диагностике коронавируса задействованы 14 лабораторий. 9 из них работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, две лаборатории в Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губскинском. Еще 4 лаборатории принадлежат «Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО». Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске. К 20 мая в них сделали 85 166 тестов на COVID-19, ежедневное число исследований уже превышает 3 тысячи.

«Из общего числа заболевших в ЯНАО сегодня более 70% приходятся именно на бессимптомных носителей. В среднем по России выявлено 42% бессимптомных форм. Носители инфекции в ЯНАО изолированы, а значит не станут распространителями инфекции. Это очень важно для поддержания стабильной эпидемиологической ситуации в округе», - пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Лидером среди муниципалитетов Ямала по числу тестов является окружная столица – на 20 мая в лаборатории СОКБ обследовали 20405 человек, которым провели 21502 теста. В лабораториях медучреждений Ноябрьска исследовали 13165 анализов 11787 человек. На третьей строчке окружного рейтинга находится лаборатория больницы Нового Уренгоя, в которой провели 8659 тестов (8571 человек), далее идет Надымская ЦРБ – 4945 исследований у 4500 человек. В лабораториях Муравленко, Губскинского и Тарко-Сале, которые заработали совсем недавно, уже провели от 1 до 2 тысяч тестов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лидер по тестированию на коронавирус – Ямал
В Алтайском крае сняли режим карантина с целого района
ВЦИОМ сообщил, какая доля россиян хотела бы иметь дополнительный доход
Эксперты рассказали, как будет выглядеть офисы после пандемии
С приходом коронавируса россияне стали втрое чаще жаловаться на работодателей
На Украине власти отобрали у должника собаку и выставили на аукцион
В России разоблачили международную банду наркоторговцев, изъято 48 кг героина
За сутки от коронавируса умерли 127 жителей России
"Осталось мерзнуть пару-тройку дней": Тишковец рассказал, когда в Москву придёт тепло
В России предложили установить уголовную ответственность за выплату "серой" зарплаты
Курс рубля на 21 мая 2020: доллар упал ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из китайской гумпомощи
Циклон "Амфан" нанёс Индии больший ущерб, чем коронавирус
В Москве от коронавируса вылечились уже более 40 тысяч человек