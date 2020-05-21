Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени
Российский президент Владимир Путин наградил министра обороны страны Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени с мечами. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Кремле.
Сегодня глава российского Министерства обороны, генерал армии государства и герой России Сергей Шойгу празднует свое 65-летие. Президент поздравил военного деятеля и подписал Указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. С юбилеем Шойгу также поздравил министр внутренних дел государства Сергей Лавров.
Министр обороны является обладателем множества государственных наград, среди которых — благодарности президента РФ от 1993 и 1999 годов, Почетная грамота правительства страны, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и II степени.
Оборонное ведомство страны Сергей Шойгу возглавляет уже более восьми лет. В 2012 году он получил высшую награду Мальтийского ордена — Рыцарский военный крест за милосердие, спасение и помощь. До этого момента военный и государственный деятель был министром страны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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