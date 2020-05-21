Путин наградил Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

21 Май 2020 2020-05-21T12:39:09+03:00

Министр обороны страны получил орден I степени с мечами в свой день рождения

Изменить размер текста: A A

Российский президент Владимир Путин наградил министра обороны страны Сергея Шойгу орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени с мечами. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Кремле.

Сегодня глава российского Министерства обороны, генерал армии государства и герой России Сергей Шойгу празднует свое 65-летие. Президент поздравил военного деятеля и подписал Указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами. С юбилеем Шойгу также поздравил министр внутренних дел государства Сергей Лавров.

Министр обороны является обладателем множества государственных наград, среди которых — благодарности президента РФ от 1993 и 1999 годов, Почетная грамота правительства страны, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и II степени.

Оборонное ведомство страны Сергей Шойгу возглавляет уже более восьми лет. В 2012 году он получил высшую награду Мальтийского ордена — Рыцарский военный крест за милосердие, спасение и помощь. До этого момента военный и государственный деятель был министром страны по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

Путин вручил Шойгу меч. Даже два

Президент наградил министра обороны одним из высших орденов России (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU