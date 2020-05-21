2020-05-21T12:12:25+03:00
Происшествия

СК опубликовал видео допроса матери, обвиняемой в убийстве 9-месячного сына

16 мая 23-летняя женщина задушила своего ребёнка полотенцем
Ася КУЗНЕЦОВА
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Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео допроса женщина, которую обвиняют в убийстве сына.

На допросе следователь уточнил у матери, где лежал ребёнок во время убийства - в кроватке, на диване или она держала его на руках.

- Я его на руках держала, - рассказала обвиняемая.

Также в ролике показаны дом, где произошло убийство и кроватка ребёнка.

Напомним, ранее сайт KP.RU сообщил, что 16 мая в съёмной квартире в городе Луховицы нашли тело 9-месячного мальчика. Его маму задержали после трёх дней поисков.

В письме, найденном рядом с телом мальчика, мать написала, что не могла смотреть на то, как сын болеет.

- Когда мы попали в больницу, Тёмику начали колоть уколы и брать анализы. Он лежал под капельницами и все время спал. А когда кололи уколы, он постоянно кричал и плакал и так жалобно смотрел, как будто я могла что-то сделать. Ещё в первый день я решила, что не дам его больше мучить, но не знала, как это все закончить, - сказано в записке.

Жительницу Коломны подозревают в убийстве девятимесячного сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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