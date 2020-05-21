«Экстренная помощь продолжает оказываться»: Онколог прокомментировал ситуацию с заболеваемостью раком

21 Май 2020 2020-05-21T12:33:47+03:00

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В связи с пандемией коронавируса в России стали активно обсуждать ситуацию с заболеваемостью раком. Многие онкоучреждения были перепрофилированы для лечения зараженных инфекцией. Онколог Андрей Пылев в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, как изменится ситуация с онкологией в стране и как в настоящее время на фоне пандемии проходит лечение пациентов с раком.

- Согласен, некоторые больницы были перепрофилированы из-за коронавируса. Про рост смертности от онкологии: я не думаю, что эти два месяца принципиально изменят ситуацию. Во-вторых, экстренная помощь оказывалась и продолжает оказываться. Для минимизации нахождения онкобольных в стационарах есть рекомендации по изменению лечения, переводу режимов химеотерапии в таблетированные формы, но это осуществляется без потери качества. Некоторым больным, которые условно здоровы, но нуждаются в контрольных обследованиях, рекомендуют сдвинуть обследования на несколько месяцев для безопасности, - рассказал специалист, отметив, что вся плановая помощь – хирургические операции, лучевая и химиотерапия - глобально продолжается.

Онколог подчеркнул, что сейчас пациентам действительно приходится тратить больше времени для получения качественного лечения. Но все перепрофилированные учреждения не отдают своих пациентов «в никуда» - больные закрепляются за другими клиниками. Это создает определенные сложности для пациентов, но, по словам Андрея Пылева, трудности связаны с текущей объективной реальностью.

- Естественно, есть определенные моменты. Мы наверняка можем найти тех, кто не получил помощи. Но пытаться утверждать, что больные у нас выброшены на улицу и медицина занимается только коронавирусом, наверное, это тоже неправильно. Крупнейшие центры, больницы, районные диспансеры работают, - сказал врач.

Андрей Пылев подчеркнул, что из-за сложившейся эпидемиологической ситуации, действительно, многие учреждения были перепрофилированы под лечение от коронавируса, однако это не относится к профильным онкологическим стационарам.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты столичного департамента здравоохранения опровергли сообщения о снижении объемов онкологической помощи в Москве. По их словам, стационары города, лечащие онкобольных, не были закрыты из-за пандемии, а помощь больным с раком оказывается в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU