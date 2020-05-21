2020-05-21T12:59:21+03:00
Общество

Психолог объяснила, почему на удаленке работать сложнее, чем в офисе

Это связано с тем, что крайне мало людей могут сосредоточиться на работе, сидя дома
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Психолог объяснила, почему людям тяжело работать на удаленкеПсихолог объяснила, почему людям тяжело работать на удаленкеФото: Shutterstock
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Уже второй месяц подавляющее большинство россиян работает на удаленке. Многих это очень даже устраивает, в то время, как остальные никак не могут привыкнуть к новому образу жизни. Психолог Анна Хныкина рассказала, с чем это может быть связано.

- Тяжело себя самоорганизовать, как это ни парадоксально. Вроде делаешь то же самое, но в условиях присутствия домашних, это вкрапление домашних дел в рабочие, очень трудно собраться. Для этого нужен определенный навык, - объяснила она в эфире Радио "Комсомольская правда".

Психолог добавила, что очень многие люди, которые уходят на фриланс, в скором времени возвращаются обратно в офис. Мало кто в круговороте домашних дел может сосредоточиться на работе. В результате день становится менее продуктивным, а человек все больше нервничает и раздражается.

- Для большей части новоиспеченных фрилансеров оказывается удивительным, что работать приходится еще больше, чем нужно было в офисе, - отмечает психолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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