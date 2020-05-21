Командир батальона «Луганск-1» погиб на задании в Донбассе
Командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области в Донбассе. Об этом 21 мая, в четверг, сообщили представители пресс-службы министерства внутренних дел Украины.
В ведомстве рассказали, что командир батальона, высокопоставленный украинский силовик, погиб в ходе выполнения особого задания от командования штаба Операции объединенных сил. Во время боевой операции также пострадали несколько человек из его батальона «Луганск-1»: трое бойцов получили серьезные осколочные ранения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь, указано в сообщении украинского МВД.
Официальный представители министерства добавили, что инцидент произошел в Луганской области в эту среду, 20 мая. Задание бойцы выполняли около населенного пункта Трехизбенка. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают специалисты.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, МИД Украины подаст в Международный морской трибунал меморандум против России. В обращении 22 мая будет заявлено о незаконном задержании трёх кораблей Военно-морского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU