Командир батальона «Луганск-1» погиб на задании в Донбассе

21 Май 2020 2020-05-21T13:01:35+03:00

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Командир украинского батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области в Донбассе. Об этом 21 мая, в четверг, сообщили представители пресс-службы министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве рассказали, что командир батальона, высокопоставленный украинский силовик, погиб в ходе выполнения особого задания от командования штаба Операции объединенных сил. Во время боевой операции также пострадали несколько человек из его батальона «Луганск-1»: трое бойцов получили серьезные осколочные ранения. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь, указано в сообщении украинского МВД.

Официальный представители министерства добавили, что инцидент произошел в Луганской области в эту среду, 20 мая. Задание бойцы выполняли около населенного пункта Трехизбенка. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают специалисты.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, МИД Украины подаст в Международный морской трибунал меморандум против России. В обращении 22 мая будет заявлено о незаконном задержании трёх кораблей Военно-морского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU