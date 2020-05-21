2020-05-21T13:29:36+03:00
Экономика

В России удвоили размер минимального пособия по уходу за первым ребенком

Минимальная выплата теперь составит 6 752 рубля
Ксения АНУФРИЕВА
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В России удвоили размер минимального пособия по уходу за первым ребенкомВ России удвоили размер минимального пособия по уходу за первым ребенкомФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Государственная дума России поддержала поправку об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет. Выплату увеличили в два раза, с 3 375 рублей до 6 752.

Изменения в законодательный акт депутаты органа власти поддержали в четверг, 21 мая, в ходе второго чтения правительственного законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий пандемии коронавирусной инфекции в стране. Поправку в Госдумы внесли парламентарии от партии «Единая Россия» во главе с секретарем генерального совета фракции Андреем Турчаком.

Ранее увеличить вдвое минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил президент государства Владимир Путин. Российский лидер 11 мая уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Глава страны добавил, что это, в основном, молодые родители, которые нуждаются в поддержке.

Поправка в закон, кроме того, повышает максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что депутаты также приняли в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, в котором будут содержаться сведения о населении России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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