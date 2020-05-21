Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется
В течение десяти дней наблюдается снижение выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России, что является позитивным показателем и свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Напомним, ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, России удалось избежать негативных сценариев по COVID-19. Он также сообщил, что 14 регионов уже начали снимать ограничения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к этому готовы уже 17 российских субъектов.
Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировано намного меньше новых случаев заражения коронавирусом – 8 849 заболевших в 84 регионах страны, из них почти половина (42%) не имели клинических проявлений болезни.
Попова: «Доля детей среди заболевших коронавирусом в РФ не более 7%».
ИСТОЧНИК KP.RU
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