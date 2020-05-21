2020-05-21T15:38:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется

В течение 10 дней наблюдается снижение выявляемых случаев заболевания коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируетсяПопова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В течение десяти дней наблюдается снижение выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России, что является позитивным показателем и свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, России удалось избежать негативных сценариев по COVID-19. Он также сообщил, что 14 регионов уже начали снимать ограничения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к этому готовы уже 17 российских субъектов.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зарегистрировано намного меньше новых случаев заражения коронавирусом – 8 849 заболевших в 84 регионах страны, из них почти половина (42%) не имели клинических проявлений болезни.

Попова: «Доля детей среди заболевших коронавирусом в РФ не более 7%».

ИСТОЧНИК KP.RU

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