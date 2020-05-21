Приближающееся лето спровоцировало повышение спроса на дачи и дома

21 Май 2020 2020-05-21T15:22:05+03:00

Эти объекты недвижимости особенно популярны с приходом коронавируса

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Пандемия коронавируса заставила многих россиян перебраться из квартир на съемные дома и дачи. Спрос на эти объекты недвижимости стабильный с апреля месяца.

Но несмотря на то, что всеобщий режим нерабочих дней завершен, эти лоты не дешевеют, а даже дорожают. Вторую волну спроса спровоцировало приближающееся лето.

В Подмосковье традиционно самыми дорогими районами Московской области остаются Одинцовский и Красногорский. Здесь дома предлагают в среднем за 22 миллиона рублей.

Чуть дешевле недвижимость стоит в Мытищинском районе (примерно 17,7 миллиона рублей), а в Ленинском и Истринском районе (11,3 и 8,9 миллиона рублей).

Наиболее бюджетные варианты расположены далеко от Москвы, примерно за 100-150 километров. В Серебряно-Прудском и Озерском дома стоят в пределах одного миллиона.

Дача в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах стоят 1-1,2 млн рублей.

Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко рассказал "Российской газете", что цены в самых дорогих районах могут в 20 раз превышать те, что установлены в самых дешевых.

- Скорее всего, спрос, как и цены, будет расти вместе с ослаблением карантинных мер, - прогнозирует Луценко.

Повышение цен на недвижимость связывают с тем, что число свободных объектов на рынке стремительно сокращается.

- Владельцы загородной недвижимости пересмотрели свое отношение и сняли лоты с продажи, чтобы сдавать их. По нашим оценкам, предложение на рынке продажи сократилось в марте-апреле на 15 процентов, а на рынке аренды выросло на 24 процента. Видимо в мае-июне ситуация сохранится, - заключил Павел Луценко.

ИСТОЧНИК KP.RU