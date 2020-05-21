2020-05-21T15:39:15+03:00
Спорт

Тренер объяснил, почему команды РПЛ оказались в неравных условиях к началу возобновления сезона

Причиной всему коронавирус
Елена АКИМОВА
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июняЧемпионат России по футболу возобновится 21 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко оценил решение РПЛ возобновить сезон. Эксперт отметил, что старт у команд будет разным. Сегодня игроки столкнулись с тем, что оказались в неравных условиях. Причина – коронавирус.

В регионах, где эпидемиологическая обстановка позволяет, уже разрешены тренировки команд.

- Провинциальные команды возобновили занятия, а в Москве пока об этом не идет речи, - заключил Кириченко.

Пока в столице запрещены тренировки даже в малых группах. Эти меры связаны с пандемией, меры, принятые в Москве и Московской области, одни из самых строгих в стране.

- Условия неравные. Если бы все находились в одинаковых условиях, вопросов бы не возникло. Три недели так три недели. А так, получается, ряд команд будут находиться в выигрышном положении, — заявил RT Дмитрий Кириченко.

Ранее сообщалось, что Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Матчи чемпионата России по футболу до конца сезона будут проходить без зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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