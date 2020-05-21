Российские ученые обошли американцев в разработках самого прочного сплава в мире

21 Май 2020 2020-05-21T16:08:03+03:00

Ученые создали самый крепкий сплав в мире.Фото: стопкадр из фильма «Где же Тунгусский наш метеорит?»

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Материаловеды Национального исследовательского технологического университета МИСиС создали уникальный материал, способный выдержать температуру выше 4000°C. Разработка стала самой огнеупорной в мире.

Ранее максимальную температуру в 3800 °C мог выдержать карбид тантала-гафния. На идею создания нового соединения российских материаловедов вдохновили исследования американских коллег.

В 2015 году исследователи составили компьютерную модель композитного соединения гафния, углерода и азота. Этот тугоплавкий материал должен был выдерживать температуру свыше четырех тысяч градусов.

- Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза мы получили вещество карбонитрид гафния — насыщенный азотом карбид гафния, - рассказывает RT автор работы, директор научно-исследовательского центра конструкционных и керамических наноматериалов МИСиС Дмитрий Московских.

Пока исследователи смогли разогреть карбонитрид гафния до температуры в четыре тысячи градусов, но материл остался в неизменном виде. После окончания ситуации с пандемией, будет проведен повторный эксперимент, в ходе которого разработку попытаются расплавить лазером на более высоких температурах.

В будущем супер-материал будет востребован в авиации, ракетостроении, военной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU