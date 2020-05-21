Детям разрешат отдыхать в летних лагерях без ношения масок

21 Май 2020 2020-05-21T17:17:28+03:00

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Несмотря на пандемию коронавируса, дети в этом году смогут отдыхать в летних оздоровительных лагерях, не используя защитные маски. Отдых будет безопасным благодаря другим рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, сообщила в четверг, 21 мая, глава ведомства Анна Попова.

- Специалисты постарались разработать такие требования и рекомендации, которые одновременно позволят эффективно защитить детей и сотрудников летних лагерей от коронавируса и позволят детям спокойно отдыхать внутри лагеря без ношения медицинских защитных масок. Так отдых детей будет полноценным, - рассказала руководитель Роспотребнадзора в ходе совещания с президентов по вопросам образования в период пандемии.

По словам Поповой, в лагерях будет значительно усилен контроль за состоянием здоровья детей и сотрудников, введен режим дезинфекции и требования к организации питания. Кроме того, лагеря обеспечат все меры для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

- Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения, - заявила глава ведомства.

Анна Попова также рассказала некоторые особенности первого этапа отправки детей в лагеря этим летом. Специалисты посоветовали проводить оздоровительные компании только в регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780397" frameborder="0"></iframe> Васильев: «Начать работу загородных лагерей считаем возможным с 1 июля».

ИСТОЧНИК KP.RU