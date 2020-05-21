Детям разрешат отдыхать в летних лагерях без ношения масок
Несмотря на пандемию коронавируса, дети в этом году смогут отдыхать в летних оздоровительных лагерях, не используя защитные маски. Отдых будет безопасным благодаря другим рекомендациям специалистов Роспотребнадзора, сообщила в четверг, 21 мая, глава ведомства Анна Попова.
- Специалисты постарались разработать такие требования и рекомендации, которые одновременно позволят эффективно защитить детей и сотрудников летних лагерей от коронавируса и позволят детям спокойно отдыхать внутри лагеря без ношения медицинских защитных масок. Так отдых детей будет полноценным, - рассказала руководитель Роспотребнадзора в ходе совещания с президентов по вопросам образования в период пандемии.
По словам Поповой, в лагерях будет значительно усилен контроль за состоянием здоровья детей и сотрудников, введен режим дезинфекции и требования к организации питания. Кроме того, лагеря обеспечат все меры для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.
- Эти методические рекомендации уже работают, по ним уже готовятся летние оздоровительные учреждения, - заявила глава ведомства.
Анна Попова также рассказала некоторые особенности первого этапа отправки детей в лагеря этим летом. Специалисты посоветовали проводить оздоровительные компании только в регионах с благоприятной эпидемиологической обстановкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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