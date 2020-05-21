2020-05-21T16:47:29+03:00
Общество

Рассекречены документы о зверствах нацистов в Смоленской области: детям отрезали уши и проламывали головы

Опубликованы материалы о действиях оккупантов с лета 1942 по весну 1943 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опубликованы материалы о действиях оккупантов с лета 1942 по весну 1943 годаОпубликованы материалы о действиях оккупантов с лета 1942 по весну 1943 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рассекречены архивные документы управления ФСБ по Смоленской области, которые рассказывают о том, какие зверства творили нацисты во время оккупации в годы Великой Отечественной войны: детям отрезали уши и проламывали головы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные материалы УФСБ России, опубликованные документы представляют собой спецсообщения, которые начальник управления НКВД Смоленской области Петр Кондаков направлял в Москву и областному партийному начальству с лета 1942 по весну 1943 года.

«Местные жители, даже женщины с грудными детьми, сгонялись в лагерь для военнопленных, где их почти не кормили. Ежедневно в лагере от голода, болезней и расстрела погибало 200-250 человек», - так в материалах описываются преступления оккупантов в Вязьме, где на одной из улиц нашли несколько десятков рвов с множеством трупов жителей города и военнопленных.

Документы рассказывают о подобных зверствах, которые происходили не только в Вязьме, но и в Духовщинском, Сычёвском и Пречистенском районах, а также о созданном немцами под Смоленском лагере военнопленных.

Не жалели оккупанты ни стариков, ни детей. Так среди 23 расстрелянных из пулеметов под Новоселками оказались мирные жители в возрасте 73 и 10 лет, а в Кижинцы Духовщинского района «молодых женщин и девушек изнасиловали, после чего подвергали пыткам — отрезали груди, конечности, многие раздавлены танками и сожжены живьем». На месте было обнаружено 59 трупов женщин и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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