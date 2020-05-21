21 Май 2020 2020-05-21T16:58:35+03:00

Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в скором времени должна вернуться в Россию из США, куда она уезжала к своей дочери – фигуристке Диане Дэвис. Об этом 21 мая, в четверг, сообщил источник ТАСС, близкий к ситуации.

В настоящее время из-за пандемии коронавирусной инфекции спортивные объекты на территории российской столицы, в том числе и школа фигурного катания "Хрустальный", где тренирует Тутберидзе, не работают. Группа Тутберидзе приостановила тренировки с 21 марта.

- Этери Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться на территории России из Соединенных Штатов, где она находилась последние несколько недель со своей дочерью. В настоящее время тренер как раз занимается этим вопросом, - сообщил источник издания.

Сейчас в группе мастера спорта и заслуженного тренера России Тутберидзе занимаются, в частности, Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Даниил Самсонов. Напомним, как недавно писал сайт kp.ru, из команды ушла двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию из России Александра Трусова. Теперь спортсменка будет тренироваться у Евгения Плющенко.

ИСТОЧНИК KP.RU