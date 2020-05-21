Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T17:48:01+03:00

Официального подтверждения данной информации пока что нет

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Источник издания «Интерфакс» в московских медицинских кругах вечером 21 мая сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией.

- У Кадырова заподозрили коронавирус, в настоящее время он находится под наблюдением врачей, - сказал источник агентства.

Официального подтверждения данной информации от самого государственного деятеля или его представителей пока что нет.

Ранее заражение коронавирусной инфекцией было зафиксировано у других политиков на территории страны: COVID-19 обнаружили у председателя правительства Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, главы министерства культуры Ольги Любимовой, а также у министра Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.

Темпы прироста новых зараженных коронавирусом в России постепенно снижаются. Шестой день подряд количество новых случаев заражения в стране ниже 10 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU