В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T18:01:36+03:00

Ранее стало известно о том, что число зараженных COVID-19 во всем мире превысило пять миллионов

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Глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила о том, что угроза второй волны коронавируса в Европе вполне реальна. Вопрос заключается лишь в том, насколько тяжелой она будет.

По словам Аммон люди думают, что ситуация с COVID-19 уже подходит к концу. Однако на самом деле все не так оптимистично.

- Я не хочу рисовать картину конца света, но полагаю, что мы должны быть реалистами. Сейчас не время полностью расслабляться. Кажется, вирус очень хорошо приспособлен к людям, - приводит слова Аммон The Guardian.

Кроме того, она сообщила о том, что сейчас вирус циркулирует в воздухе гораздо больше, чем в январе и феврале.

Напомним, к 21 мая число зараженных коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. Больше всего заболевших по-прежнему в США. где COVID-19 подтвержден у 1,5 миллиона человек. Россия остается на втором месте по числу зараженных. На данный момент в стране зарегистрировано 317 554 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU