21 Май 2020 2020-05-21T18:48:27+03:00

Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из 70 тысяч приглашенных на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу пришли всего 10 тысяч человек, но и это очень много. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин и уточнил, что первые итоги массового тестирования на антитела в Москве инфекционисты подведут уже завтра, 22 мая.

При этом градоначальник отметил, что приглашать на сдачу теста не будут детей - только у подростков и взрослых.

«Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Все равно это некая доля риска, много людей, и вести ребенка, брать кровь из вены - это не самая простая процедура (…) Просто так детей мы приглашать не будем», - рассказал он в эфире «России 24».

Кроме того, Собянин сообщил, что со среды в Москве можно будет записаться по желанию на тест на коронавирус

Напомним, массовая проверка началась с 15 мая. Приглашения направляли жителям разными способами - в виде смс или на электронную почту. Анализ показывает, наличие в крови антитела - естественная защита от коронавируса, которые появляются после того, как человек переболел вирусом. Проверка совершенно бесплатная.

ИСТОЧНИК KP.RU