Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная

21 Май 2020 2020-05-21T18:38:51+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная, в столичные больницы поступает все меньше тяжелобольных. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин.

Градоначальник указал на снижение заболеваемости коронавирусом почти в два раза. По его словам, при 50 тысяч тестов в сутки подтверждается около 3 тысяч случаев, тогда как ранее было около 6 тысяч.

«Это много конечно. Но это уровень месячной давности. По сравнению с пиком, когда у нас было по 6 тысяч случаев, заболеваемость упала практически в два раза», - сказал столичный мэр

Напомним, ранее о стабилизации ситуации с коронавирусом в России сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, нашей стране удалось избежать негативных сценариев по развитию COVID-19. Глава кабмина также заявил, что 14 регионов уже начали снимать ограничения. Незадолго до этого вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что к этому готовы уже 17 российских субъектов. При этом она отметила улучшение ситуации в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU