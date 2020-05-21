Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу

21 Май 2020 2020-05-21T19:12:28+03:00

Собянин рассказал, кого пригласят на тесты на антитела к COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проходить тесты на антитела к коронавирусу будут только взрослые и подростки.

- Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Все равно это некая доля риска, много людей, и вести ребенка, брать кровь из вены - это не самая простая процедура, - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".,

Он отметил, что дети, которые лежат в больницах, тесты на антитела сдавать будут.

Напомним, массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось в Москве 15 мая. За это время сдать тест пригласили 70 тысяч человек, однако из них пришло только 10 тысяч. Но и это очень много, считает мэр. Он отметил, что первые итоги массового тестирования инфекционисты подведут уже завтра, 22 мая.

Собянин также напомнил, что со среды в Москве можно будет по желанию записаться и сдать тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU