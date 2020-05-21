Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что проходить тесты на антитела к коронавирусу будут только взрослые и подростки.
- Мы воздержались от того, чтобы приглашать маленьких детей в поликлиники. Все равно это некая доля риска, много людей, и вести ребенка, брать кровь из вены - это не самая простая процедура, - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".,
Он отметил, что дети, которые лежат в больницах, тесты на антитела сдавать будут.
Напомним, массовое тестирование на антитела к коронавирусу началось в Москве 15 мая. За это время сдать тест пригласили 70 тысяч человек, однако из них пришло только 10 тысяч. Но и это очень много, считает мэр. Он отметил, что первые итоги массового тестирования инфекционисты подведут уже завтра, 22 мая.
Собянин также напомнил, что со среды в Москве можно будет по желанию записаться и сдать тест на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»