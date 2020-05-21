Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
Ограничения по рассадке на борту изъяты из финальных методических рекомендаций по восстановлению пассажирских авиаперевозок, подготовленных Росавиацией и Роспотребнадзором.
Уточняется, что меры социального дистанцирования должны будут соблюдаться только на авиапредприятиях, в аэропортах и при движении автобусов до взлетно-посадочной полосы.
«Соблюдение социальной дистанции в транспортных средствах (в аэропортах). Увеличение частоты движения автобусов, в целях исключения скученности пассажиров в транспортных средствах», – говорится в рекомендации.
Напомним, ранее Роспотребнадзор указал на необходимость временно продавать билеты только на половину мест в салоне. Авиаперевозчики назвали такую меру избыточной и опасались, что она приведет к резкому скачку цен на перелёты, поэтому в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха отменить эту рекомендацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU