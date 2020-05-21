2020-05-21T20:29:11+03:00
Общество

Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора

Ранее ведомство рекомендовало продавать билеты только на 50% мест в салоне
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Антивирусная рассадка в самолётах изъяты из рекомендаций Роспотребнадзора по авиаперевозкамАнтивирусная рассадка в самолётах изъяты из рекомендаций Роспотребнадзора по авиаперевозкамФото: Иван ВИСЛОВ
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Ограничения по рассадке на борту изъяты из финальных методических рекомендаций по восстановлению пассажирских авиаперевозок, подготовленных Росавиацией и Роспотребнадзором.

Уточняется, что меры социального дистанцирования должны будут соблюдаться только на авиапредприятиях, в аэропортах и при движении автобусов до взлетно-посадочной полосы.

«Соблюдение социальной дистанции в транспортных средствах (в аэропортах). Увеличение частоты движения автобусов, в целях исключения скученности пассажиров в транспортных средствах», – говорится в рекомендации.

Напомним, ранее Роспотребнадзор указал на необходимость временно продавать билеты только на половину мест в салоне. Авиаперевозчики назвали такую меру избыточной и опасались, что она приведет к резкому скачку цен на перелёты, поэтому в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха отменить эту рекомендацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
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