Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве

21 Май 2020 2020-05-21T21:04:30+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в столице, введенного на фоне распространения коронавируса, и попросил горожан ответственно отнестись к изменениям.

Как писал сайт kp.ru, градоначальник назвал ситуацию с коронавирусом в Москве достаточно позитивной и заявил, что сейчас уже появилась надежда на приближающееся окончание пандемии. Он указал на то, что в столичные больницы поступает все меньше тяжелобольных, а уровень заболеваемости COVID-19 снизился почти в два раза. На фоне этого продолжил постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций.

В результате с 25 мая Собянин разрешил работу МФЦ, однако в центры будут функционировать не в полном объеме. В тот же день начнет работу каршеринга, но не в полном объеме. Арендовать автомобиль можно будет не менее чем на пять дней. С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов смогут получить эти коды уже сегодня.

При этом московский мэр подчеркнул, что «мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований», и именно тогда появится «возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни».

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Ограничительные меры сохраняются в столице до 31 мая, но постепенно возобновляют работу промышленные предприятия, откроются МФЦ. Как будут работать детские сады и что будет в городе в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU