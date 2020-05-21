2020-05-21T21:04:30+03:00
Общество

Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр попросил москвичей ответственно отнестись к изменениям
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в МосквеСобянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения режима ограничений в столице, введенного на фоне распространения коронавируса, и попросил горожан ответственно отнестись к изменениям.

Как писал сайт kp.ru, градоначальник назвал ситуацию с коронавирусом в Москве достаточно позитивной и заявил, что сейчас уже появилась надежда на приближающееся окончание пандемии. Он указал на то, что в столичные больницы поступает все меньше тяжелобольных, а уровень заболеваемости COVID-19 снизился почти в два раза. На фоне этого продолжил постепенное «открытие» экономики и возобновление работы городских организаций.

В результате с 25 мая Собянин разрешил работу МФЦ, однако в центры будут функционировать не в полном объеме. В тот же день начнет работу каршеринга, но не в полном объеме. Арендовать автомобиль можно будет не менее чем на пять дней. С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов смогут получить эти коды уже сегодня.

При этом московский мэр подчеркнул, что «мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований», и именно тогда появится «возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Собянин рассказал, как будет жить Москва до конца мая: мини-группы в детсадах и МФЦ по записи

Ограничительные меры сохраняются в столице до 31 мая, но постепенно возобновляют работу промышленные предприятия, откроются МФЦ. Как будут работать детские сады и что будет в городе в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
ООН опасается, что выход США из Договора по открытому небу приведет к гонке вооружений
Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией
Собянин: появилась надежда на приближающееся окончание пандемии
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции
Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами
Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная
Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу
В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу