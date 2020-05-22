2020-05-21T21:33:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 мая 2020 года составило 155 219 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 22 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: REUTERS
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Число заболевших COVID 2019 в столице с каждым днем снижается. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 2913 человек, заболевших коронавирусом. Из них более 80% – люди младше 65 лет. Всего же в столице, по данным на 22 мая, зафиксировано 155 219 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% – от 46 до 65 лет, 9,9% - от 66 до 79 лет, 8,5% - дети до 18 лет, 5,7% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Растет количество выздоровевших – за последние сутки таких 3746 человек.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 30 682, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Режим самоизоляции, как напоминают в оперативном штабе по предотвращению коронавируса, москвичи должны соблюдать до 31 мая. Тем временем мэр города Сергей Собянин объявил первый этап смягчения ограничений: с 25 мая откроются 88 МФЦ, возобновит работу каршеринг, с 27 мая для передвижения по городу будут действительны только цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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